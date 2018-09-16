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Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
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Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Женщина с маленьким ребенком сорвалась с третьего этажа при попытке выбраться из квартиры по простыням. Об этом в воскресенье, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.
«Жительница города Орехово-Зуево и ее малолетняя дочь по связанным простыням попытались спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Примерно на уровне третьего этажа женщина сорвалась и вместе с ребенком упала на землю», — рассказала Кирюшина.
Мать с ребенком были доставлены в городскую больницу с травмами, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.
По данным источника «Ленты.ру», женщина и ее годовалая дочь находились в гостях у друзей семьи. Хозяева квартиры отправились в магазин за спиртным, и гостья, оказавшаяся взаперти, по каким-то причинам решила покинуть квартиру через окно. Женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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