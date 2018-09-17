К. Мишонова: Жизни упавшей с высоты третьего этажа в Орехово-Зуево женщины и ее ребенка ничего не угрожает

Жизни женщины и ее малолетней дочки, сорвавшихся с высоты третьего этажа при попытке выбраться по простыням из окна квартиры жилого дома на пятом этаже в Орехово-Зуевском районе Московской области , ничего не угрожает. В данный момент органы опеки к матери не имеют претензий. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Хорошо, что удалось избежать тяжелых травм. В настоящий момент жизни девочки и мамы ничто не угрожает. Семья ранее состояла на учете в органах опеки, но в данный момент к ним претензий нет. Ребенок проживает в нормальных условиях, ни в чем не нуждается, стоит в очереди на получение места в детском саду, чтобы мама смогла выйти на работу. Надеюсь, что девочка и мама быстро поправятся после полученных травм, супруги помирятся, и ситуация разрешится благополучно», — приводятся в сообщении слова К. Мишоновой.

По информации органов опеки и попечительства городского округа Орехово-Зуево, мама с ребенком 2015 г. рождения хотела покинуть квартиру, спустившись по связанным простыням, скрываясь от приревновавшего мужа.

«Со слов матери, сцена ревности разыгралась, когда семья праздновала День города в квартире друга мужа. Через некоторое время мужчины ушли продолжать праздник на улице, закрыв маму с ребенком дома. Через некоторое время муж вернулся один. Поскольку дверь была закрыта, он заподозрил жену в измене. Мама с малышкой на руках не нашла лучшего способа избежать гнева мужа, как сбежать через окно на связанных простынях. Примерно на уровне третьего этажа она сорвалась вместе с ребенком», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время с родителями будет проведена профилактическая беседа. Семья будет находиться под наблюдением органов опеки и попечительства.