Стрельба на севере Москвы в субботу велась из травматического оружия

Стрельба на севере столицы, из-за которой пострадали два человека, велась из травматического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

Инцидент произошел около 23:10 в субботу, 15 сентября, во дворе дома на Ангарской улице. Отмечается, что полицейские, приехавшие на место ЧП, увидели там двоих мужчин с ушибами головы и предплечья. На автомобиле скорой помощи их доставили в больницу.

Пострадавшие рассказали, что на улице у них произошел конфликт с неизвестными. во время ссоры один из злоумышленников выстрелил в них из неустановленного травматического оружия.