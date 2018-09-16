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Стрельба на севере Москвы в субботу велась из травматического оружия
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Стрельба на севере Москвы в субботу велась из травматического оружия 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Стрельба на севере столицы, из-за которой пострадали два человека, велась из травматического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка МВД.
Инцидент произошел около 23:10 в субботу, 15 сентября, во дворе дома на Ангарской улице. Отмечается, что полицейские, приехавшие на место ЧП, увидели там двоих мужчин с ушибами головы и предплечья. На автомобиле скорой помощи их доставили в больницу.
Пострадавшие рассказали, что на улице у них произошел конфликт с неизвестными. во время ссоры один из злоумышленников выстрелил в них из неустановленного травматического оружия.
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