Два человека пострадали в результате стрельбы на севере столицы

Неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого дома на Ангарской улице. Полиция разыскивает подозреваемых, устроивших стрельбу на севере Москвы . В результате инцидента пострадали два человека. Вечером в субботу, 15 сентября, неизвестные открыли стрельбу на улице Ангарская во дворе жилого дома. Инцидент произошел около 23:10 по московскому времени. - — В районе 23:10 на Ангарской улице произошел конфликт, в результате которого два человека были ранены, предположительно из травматического оружия, — сообщил "Вечерней Москве" дежурный офицер Михаил Миськов Сейчас пострадавших осматривают медики. На месте произошедшего работают сотрудники полиции. Причины и подробности устанавливаются.