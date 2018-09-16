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Два человека пострадали в результате стрельбы на севере столицы
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Два человека пострадали в результате стрельбы на севере столицы 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого дома на Ангарской улице.
Полиция разыскивает подозреваемых, устроивших стрельбу на севере Москвы. В результате инцидента пострадали два человека.
Вечером в субботу, 15 сентября, неизвестные открыли стрельбу на улице Ангарская во дворе жилого дома. Инцидент произошел около 23:10 по московскому времени.
- — В районе 23:10 на Ангарской улице произошел конфликт, в результате которого два человека были ранены, предположительно из травматического оружия, — сообщил "Вечерней Москве" дежурный офицер Михаил Миськов.
Сейчас пострадавших осматривают медики.
На месте произошедшего работают сотрудники полиции. Причины и подробности устанавливаются.
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