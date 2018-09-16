Два человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой на севере Москвы

В столичном районе Западное Дегунино в ходе конфликта со стрельбой два человека получили ранения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В районе д. 20, корп. 1 по ул. Ангарская между неизвестными произошел конфликт. Один из оппонентов, предположительно, из травматического оружия произвел несколько выстрелов. По предварительным данным два человека получили ранения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.