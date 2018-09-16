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В США пять человек арестовали за грабеж в зоне урагана
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В США пять человек арестовали за грабеж в зоне урагана 

Газета.Ru + ещё 5 25 минут назад
В американском штате Северная Каролина полиция арестовала пять человек за ограбление магазина во время урагана «Флоренс». Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, злоумышленники вломились и ограбили магазин в городе Уилмингтон.
Как отмечается, в полиции заявили, что арестованным будут предъявлены обвинения «по всей строгости закона».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до 11 человек.
Как отмечалось, почти 800 тысяч человек остались без электричества в штатах Северная и Южная Каролина.
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