Москвич обиделся на отключение воды и «заминировал дом»

В ночь на 15 сентября в московскую полицию поступило сообщение, что местный житель угрожает заминировать многоквартирный дом на улице Бестужевых, рассказал «360» источник в правоохранительных органах . Оперативники немедленно выехали по адресу.

Дверь полиции открыл 35-летний мужчина. Он рассказал, что действительно, он звонил в службу 112 с собственного мобильного телефона и требовал включить воду, которую в доме отключили еще в обед. Угрозу «заминировать дом» бросил в сердцах и не подумав.

Мужчина был доставлен в ОМВД Отрадное и привлечен к административной ответственности. Материалы дела направлены в суд. Жителей дома не эвакуировали.