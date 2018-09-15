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Москвич обиделся на отключение воды и «заминировал дом»
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Москвич обиделся на отключение воды и «заминировал дом» 

360tv.ru 1 час назад
В ночь на 15 сентября в московскую полицию поступило сообщение, что местный житель угрожает заминировать многоквартирный дом на улице Бестужевых, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. Оперативники немедленно выехали по адресу.
Дверь полиции открыл 35-летний мужчина. Он рассказал, что действительно, он звонил в службу 112 с собственного мобильного телефона и требовал включить воду, которую в доме отключили еще в обед. Угрозу «заминировать дом» бросил в сердцах и не подумав.
Мужчина был доставлен в ОМВД Отрадное и привлечен к административной ответственности. Материалы дела направлены в суд. Жителей дома не эвакуировали.
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