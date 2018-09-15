Медвежатник ограбил московский офис на 5 млн рублей

Неизвестный обворовал офис на 2-й Хуторской улице в Москве , забравшись в него через окно. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

В полицию о случившемся 14 сентября сообщила секретарь компании, которая утром пришла на работу. Полицейские осмотрели место преступления и выяснили, что вор ночью пробрался в здание через окно на первом этаже. Потом поднялся на третий этаж, взломал дверь в кабинет, вскрыл сейф и вытащил из него пять миллионов 590 тысяч рублей.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.