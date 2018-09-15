В результате КТО в Дагестане нейтрализованы трое боевиков

В результате контртеррористической операции (КТО) в районе селения Талги были нейтрализованы трое боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов . На месте боя были обнаружены оружие и боеприпасы.

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы", — говорится в сообщении НАК

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Ранее сообщалось, что в двух районах Дагестана ввели режим КТО.