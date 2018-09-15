Протоколы об административном правонарушении составлены на задержанных после стрельбы на ул. Марксистская

Марксистская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице. «На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство» — прим. Агентства «Москва» )», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что также проводится проверка в порядке ст. 144, ст. 145 УПК РФ. Ранее источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что по адресу: ул. Марксистская, д. 5 из окна здания неизвестные произвели несколько выстрелов. Прибывшие на место полицейские установили, что стрельба велась из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что для проверки указанной информации на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в офисном здании обнаружили семь человек в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате случившегося нет.