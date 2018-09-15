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В ДНР заявили о задержанном в рамках расследования убийства Захарченко
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В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко

В ДНР заявили о задержанном в рамках расследования убийства Захарченко 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ГЛАВЫ ДНР ЗАХАРЧЕНКО ЗАДЕРЖАН ОДИН ЧЕЛОВЕК — ВРИО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
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