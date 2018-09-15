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В Киеве произошло нападение на судью, ведущего дело о событиях на Майдане
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В Киеве произошло нападение на судью, ведущего дело о событиях на Майдане 

РИА Новости + ещё 6 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который ведет дело о гибели людей во время «евромайдана» в 2014 году, напали возле его дома в Киеве, сообщается на сайте Совета судей Украины.
"Сегодня вечером (в пятницу — ред.) было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука", — говорится в сообщении, где уточняется, что инцидент произошел около дома судьи.
Отмечается, что судья, рассматривающий дело о событиях на Майдане, госпитализирован, нападавшего задержать не удалось. Сам Дячук, по данным пресс-службы, связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение «Беркут» было распущено.
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