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Полицейские задержали семь человек, стрелявших холостыми патронами из автомата в Москве
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Полицейские задержали семь человек, стрелявших холостыми патронами из автомата в Москве 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь человек, которые стреляли из оружия на базе автомата Калашникова холостыми патронами на Марксистской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На Марксистской улице в районе дома 5 задержаны семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания. «В настоящее время семь человек в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции», — проинформировали в ведомстве.
Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от гражданина, который заявил о хлопке в офисном здании на Марксистской улице, 5. На место происшествия прибыли полицейские, которые провели проверку.
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