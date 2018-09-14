Полицейские задержали семь человек, стрелявших холостыми патронами из автомата в Москве

МОСКВА , 14 сентября. / ТАСС /. Сотрудники полиции задержали семь человек, которые стреляли из оружия на базе автомата Калашникова холостыми патронами на Марксистской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Марксистской улице в районе дома 5 задержаны семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания. «В настоящее время семь человек в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от гражданина, который заявил о хлопке в офисном здании на Марксистской улице, 5. На место происшествия прибыли полицейские, которые провели проверку.