Неизвестные устроили стрельбу на ул. Марксистская

«По адресу: ул. Марксистская, д. 5 из окна здания неизвестные произвели несколько выстрелов. Прибывшие на место полицейские установили, что стрельба велась из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве сообщили агентству, что для проверки указанной информации на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в офисном здании обнаружили семь человек в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате случившегося нет.