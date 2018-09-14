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Мужчина на спор прострелил ногу и оказался в столичной больнице
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Мужчина на спор прострелил ногу и оказался в столичной больнице 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Инцидент случился в районе Северного Тушино.
В Москве произошел инцидент, в результате которого пришлось госпитализировать мужчину.
Сообщается, что житель столицы, поспорив с другом, выстрелил в свою ногу.
По данным следствия, он использовал пневматический пистолет.
— В дежурную часть передали информацию, что мужчина 1994 года выстрелил сам себе из пневматического пистолета в голень, — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Так, после происшествия в Алешкинском лесопарке организована проверка, следователи выясняют детали произошедшего.
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