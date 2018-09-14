Мужчина на спор прострелил ногу и оказался в столичной больнице

Инцидент случился в районе Северного Тушино.

Москве произошел инцидент, в результате которого пришлось госпитализировать мужчину.

Сообщается, что житель столицы, поспорив с другом, выстрелил в свою ногу.

По данным следствия, он использовал пневматический пистолет.

правоохранительных органах. — В дежурную часть передали информацию, что мужчина 1994 года выстрелил сам себе из пневматического пистолета в голень, — рассказали РИА Новости

Так, после происшествия в Алешкинском лесопарке организована проверка, следователи выясняют детали произошедшего.