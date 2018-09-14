Три года колонии получил мужчина, который вместо коробок сжёг два цеха 

Калязинский районный суд Тверской области 13 сентября вынес обвинительный приговор в отношении Дениса Сердцева. Подсудимый признан виновным в умышленном поджоге имущества, принадлежащего ООО «Европластик» и ООО «Европластик плюс», в Калязине.
Напомним, будучи нетрезвым, мужчина поджёг зажигалкой кучу мусора из коробок. Огонь проник внутрь помещения ткацкого цеха, а впоследствии произошло полное возгорание двух производственных помещений.
В результате огонь уничтожил имущество на общую сумму более 113 миллионов. рублей.
Сердцеву назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Калязинского районного суда.