Три года колонии получил мужчина, который вместо коробок сжёг два цеха

Калязинский районный суд Тверской области 13 сентября вынес обвинительный приговор в отношении Дениса Сердцева. Подсудимый признан виновным в умышленном поджоге имущества, принадлежащего ООО «Европластик» и ООО «Европластик плюс», в Калязине Напомним, будучи нетрезвым, мужчина поджёг зажигалкой кучу мусора из коробок. Огонь проник внутрь помещения ткацкого цеха, а впоследствии произошло полное возгорание двух производственных помещений. В результате огонь уничтожил имущество на общую сумму более 113 миллионов. рублей. Сердцеву назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Калязинского районного суда.