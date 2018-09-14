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Пассажир авиарейса оказался под следствием из-за использования нецензурной брани на борту
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Пассажир авиарейса оказался под следствием из-за использования нецензурной брани на борту 

Национальный Туристический Союз + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении пассажира самолета, летевшего по маршруту Томск-Новосибирск-Горно-Алтайск. Его подозревают в оскорблении представителя власти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. По информации ведомства, накануне мужчина в возрасте 45 лет был арестован за совершение административного правонарушения, его доставили в дежурную часть полиции в аэропорту Толмачево. В процессе выяснения обстоятельств он публично оскорбил сотрудников полиции. Пассажир начал неприлично выражаться еще на борту самолета, когда вступил в конфликт с попутчиком и не реагируя на замечания экипажа.
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