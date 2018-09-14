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В Перми возбудили дело в отношении полицейских за халатность, повлекшую смерть женщины
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В Перми возбудили дело в отношении полицейских за халатность, повлекшую смерть женщины 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ТАСС, 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников полиции, который повлек убийство жительницы Перми. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного управления СК РФ Пермского края.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции №2 УМВД России по Перми, подозреваемых по статье 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2010 года по 2018 год жительница Перми неоднократно заявляла в полицию о том, что ее сосед угрожает ей убийством. Однако, «неустановленные должностные лица отдела полиции № 2 не принимали должных мер».
"По заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате этого мужчина, осознавая свою безнаказанность, совершил в отношении женщины преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ ("Убийство")", — поясняется в сообщении пресс-службы СУ СК РФ края.
Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также установить причастных к произошедшему.
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