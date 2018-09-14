В Перми из многоэтажного дома похищен пожарный шланг

В отдел полиции Орджоникидзевского района Перми обратился председатель ТСЖ одного из домов по улице Делегатская. Он сообщил, что из подъезда дома неизвестными похищен пожарный шланг. Его стоимость составляет 13,5 тыс. рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место преступления для его осмотра, сбора вещественных доказательств, важных для расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 158 (Кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Участковый уполномоченный, обслуживающий данный административный участок, проверил подучетный контингент, опросил очевидцев. Вскоре он установил, что к краже причастен ране судимый 22-летний молодой человек, проживающий неподалеку от места преступления. Гражданин был задержан и дал признательные показания. Следствие продолжается.