Ещё
В Петербурге многодетная семья выращивала марихуану на балконе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге многодетная семья выращивала марихуану на балконе 

Lenta.ru + ещё 6 14 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
В Санкт-Петербурге многодетных родителей задержали за выращивание марихуаны на балконе. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщается на сайте управления на транспорте (УТ) МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Как говорится в сообщении, из квартиры, где проживала семья, изъяли четырекуста наркотикосодержащего растения. Выяснилось, что марихуану выращивал 35-летний глава семейства, по его словам, для личного потребления.
В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств», обоим грозит до пяти лет лишения свободы.
15 августа житель Красноярска случайно взорвал квартиру, где устроил нарколабораторию. Ударная волна взрыва вынесла оконные рамы на балконе и на кухне, в помещении начался пожар. По версии следствия, взрыв мог произойти во время изготовления запрещенных веществ.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США740
Комики пошутили о Петрове и Боширове65
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе537
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов33
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение