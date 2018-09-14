Ещё
СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском центре в Хакасии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском центре в Хакасии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ТАСС, 14 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения четырехлетнего ребенка с надувной горки в детском развлекательном центре в Черногорске (Хакасия). Ребенок получил перелом лобной кости, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в пятницу.
"В июне 2018 года ребенок, находясь в детском развлекательном центре г. Черногорска, упал с надувной горки, получил при этом линейный перелом лобной кости справа, что повлекло тяжкий вред его здоровью", — говорится в сообщении.
Дело возбуждено за оказания услуг для детей не отвечающих требования безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью (п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, владелец центра нарушил правила эксплуатации оборудования. Оно было установлено на твердой поверхности, не были остановлены ударопоглощающие элементы.
ТАСС: последние новости
Замкомандира роты ДПС в Севастополе обвиняется в избиении своего подчиненного Главу района в Кировской области подозревают в участии в предпринимательской деятельности Экс-директор Саратовского театра осужден за превышение должностных полномочий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер народный артист Михаил Асафов8
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста140
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели570
Пассажир парализовал движение в московском метро5
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона16
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
00:57
Пассажир парализовал движение в московском метро
Новости Москвы
15:57
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Политика
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение