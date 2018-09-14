СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском центре в Хакасии

ТАСС , 14 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения четырехлетнего ребенка с надувной горки в детском развлекательном центре в Черногорске Хакасия ). Ребенок получил перелом лобной кости, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в пятницу.

"В июне 2018 года ребенок, находясь в детском развлекательном центре г. Черногорска, упал с надувной горки, получил при этом линейный перелом лобной кости справа, что повлекло тяжкий вред его здоровью", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено за оказания услуг для детей не отвечающих требования безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью (п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, владелец центра нарушил правила эксплуатации оборудования. Оно было установлено на твердой поверхности, не были остановлены ударопоглощающие элементы.