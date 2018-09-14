Мужчина выпал из окна девятиэтажки на Холодильной 

Вечером 13 сентября в Заельцовском районе Новосибирска из окна девятиэтажки выпал мужчина.
Его тело обнаружили около 18:00 возде дома № 18/1 на улице Холодильной.
«Был такой случай. Особых подробностей пока не можем сообщить, проверка проводится. Мужчина 1970 года рождения. Сейчас проводится процессуальная проверка, разбираются в обстоятельствах», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК Росии по Новосибирской области.
По информации Следственного комитета, мужчина выпал с восьмого этажа.