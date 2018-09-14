Мужчина выпал из окна девятиэтажки на Холодильной

По информации Следственного комитета, мужчина выпал с восьмого этажа.

Его тело обнаружили около 18:00 возде дома № 18/1 на улице Холодильной.

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