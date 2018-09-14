В Дагестане уничтожен боевик, открывший стрельбу по полицейским

Дагестане силовики уничтожили боевика, который открыл стрельбу по полицейским. Об этом СМИ сообщил информированный источник.

Как уточняется, неподалеку от села Чонтаул в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники полиции попытались остановить автомобиль «ВАЗ 2110» для проверки документов. Неизвестный открыл стрельбу по стражам порядка из салона машины. Правоохранители уничтожили преступника ответным огнем.

В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.