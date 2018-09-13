Полиция проводит проверку после стрельбы на железнодорожном вокзале в Хабаровском крае

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту стрельбы на железнодорожном вокзале станции в Амурском районе Хабаровского края во время конфликта мужчин с несколькими подростками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале станции Болонь были слышны выстрелы. Было установлено, что выстрелы произвел мужчина, который в дальнейшем сел в поезд и покинул станцию», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что инциденту предшествовал завязавшийся между двумя садившимися в поезд мужчинами и несколькими несовершеннолетними конфликт. Подростки напали на одного из мужчин с обрезком трубы, чтобы это предотвратить второй мужчина дважды выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

«По этому факту в настоящее время проводится проверка», — сказали в пресс-службе.