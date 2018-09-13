Ещё
Полиция проводит проверку после стрельбы на железнодорожном вокзале в Хабаровском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба "Евровидения", скандал у Соловьева и другие события дня
Судьба "Евровидения", скандал у Соловьева и другие события дня

Полиция проводит проверку после стрельбы на железнодорожном вокзале в Хабаровском крае 

Дальний Восток 17 минут назад
Фото: Дальний Восток
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту стрельбы на железнодорожном вокзале станции в Амурском районе Хабаровского края во время конфликта мужчин с несколькими подростками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
«В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале станции Болонь были слышны выстрелы. Было установлено, что выстрелы произвел мужчина, который в дальнейшем сел в поезд и покинул станцию», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что инциденту предшествовал завязавшийся между двумя садившимися в поезд мужчинами и несколькими несовершеннолетними конфликт. Подростки напали на одного из мужчин с обрезком трубы, чтобы это предотвратить второй мужчина дважды выстрелил в воздух. Никто не пострадал.
«По этому факту в настоящее время проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
Дальний Восток: последние новости
Вертолёт Ми-8 вынужденно сел на Чукотке На наблюдавшего за избиением Чемпиона мира из Хабаровска полицейского завели уголовное дело На Камчатке и Чукотке закрылись участки для голосования на выборах президента РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок543
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте24
Объяснено появление ФСБ в Донбассе
Свисающим телом с балкона отеля оказался известный рэпер
Британия отреагировала на интервью «отравителей»884
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение