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Российские криминалисты помогут ДНР в расследовании убийства Захарченко
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Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте

Российские криминалисты помогут ДНР в расследовании убийства Захарченко 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские эксперты-криминалисты выехали в ДНР помочь в расследовании убийства Захарченко по просьбе местных властей — МИД РФ
РИА Новости / Динамика дня
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