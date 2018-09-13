Российский гаишник избил подчиненного и попал на видео

Севастополе заместитель командира роты ДПС избил подчиненного за неправильную парковку служебного автомобиля. Видео инцидента в четверг, 13 сентября, опубликовал Следственный комитет в своем TamTam-канале.

Как говорится в сообщении, начальник отогнал машину с места парковки, сказал подчиненному, что ее угнали, и потребовал сдать служебное удостоверение. Получив отказ, замкомандира роты набросился на сотрудника с кулаками. Момент избиения зафиксировал нагрудный видеорегистратор инспектора, сейчас запись изучают следователи.

Пострадавший сотрудник получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.