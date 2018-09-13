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Обвиняемый в убийстве троих детей житель Самары предстанет перед судом
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Обвиняемый в убийстве троих детей житель Самары предстанет перед судом 

РИА «ФедералПресс» 13 сентября 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следствие направило в суд уголовное дело неоднократно судимого 26-летнего жителя областной столицы, который обвиняется в убийстве малолетних детей и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.
Напомним, трагедия произошла поздно вечером 14 февраля в селе Лозовка Кинель-Черкасского района. Примерно в 10 часов вечера в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Специалистов произошло возгорание. В указанной квартире проживала семья из 9 человек, где воспитывалось семеро детей. В рамках предварительного следствия стало известно, что поджог в квартире устроил отец семейства. Незадолго до трагедии он поругался со своей супругой из-за прорехи в семейном бюджете, после чего решил убить ее и детей.
Как сообщает НИА «Самара», поздно вечером мужчина поджег в разных частях квартиры личные вещи и убежал. Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В результате преступных действий мужчины трое детей погибли, а двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальные дети в момент пожара в доме отсутствовали», — говорится в сообщении.
В настоящий момент женщина проживает с оставишимися детьми в реабилитационном центре. Известно, что семья была неблагополучной. Зачастую супруги злоупотребляли алкоголем. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Фото: пресс-служба регионального СУ СКР
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