Обвиняемый в убийстве троих детей житель Самары предстанет перед судом

Следствие направило в суд уголовное дело неоднократно судимого 26-летнего жителя областной столицы, который обвиняется в убийстве малолетних детей и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 14 февраля в селе Лозовка Кинель-Черкасского района. Примерно в 10 часов вечера в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Специалистов произошло возгорание. В указанной квартире проживала семья из 9 человек, где воспитывалось семеро детей. В рамках предварительного следствия стало известно, что поджог в квартире устроил отец семейства. Незадолго до трагедии он поругался со своей супругой из-за прорехи в семейном бюджете, после чего решил убить ее и детей.

Как сообщает НИА «Самара», поздно вечером мужчина поджег в разных частях квартиры личные вещи и убежал. Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате преступных действий мужчины трое детей погибли, а двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальные дети в момент пожара в доме отсутствовали», — говорится в сообщении.

В настоящий момент женщина проживает с оставишимися детьми в реабилитационном центре. Известно, что семья была неблагополучной. Зачастую супруги злоупотребляли алкоголем. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.