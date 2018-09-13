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Житель Самарской области предстанет перед судом за убийство троих детей
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Житель Самарской области предстанет перед судом за убийство троих детей 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих детей и покушении на убийство еще двоих детей и своей супруги. Об этом сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по региону.
"Отделом СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование дела в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства троих детей с особой жестокостью, а также в покушении на убийство двоих детей и своей супруги и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 14 февраля произошло возгорание в одной из квартир дома в селе Лозовка Кинель-Черкасского района Самарской области. В квартире проживала семья, в которой было семеро детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. По версии следствия, отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой из— за отсутствия денег и решил совершить убийство ее и детей. Он поджег вещи в квартире и убежал.
В результате погибли трое детей — двухлетний мальчик и четырехмесячные мальчик и девочка, еще двое детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальных детей в момент пожара в доме не было. В настоящее время мать с четырьмя детьми проживает в реабилитационном центре.
В ходе расследования уголовного дела проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе восемь судебно-медицинских, пожарно-техническая, пять психолого-психиатрических, допрошено более 35 свидетелей и потерпевших.
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