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В Заволжском районе обнаружили тело убитого мужчины
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В Заволжском районе обнаружили тело убитого мужчины 

АиФ + ещё 1 32 минуты назад
Фото: АиФ
В Заволжском районе Ярославля застрелили 54-летнего мужчину, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Труп обнаружили ночью 11 сентября в одном из домов садоводческого товарищества. Полицейские прибыли на место происшествия. Они увидели на теле мужчины огнестрельное ранение в области грудной клетки.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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