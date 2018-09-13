В Заволжском районе обнаружили тело убитого мужчины

В Заволжском районе Ярославля застрелили 54-летнего мужчину, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Труп обнаружили ночью 11 сентября в одном из домов садоводческого товарищества. Полицейские прибыли на место происшествия. Они увидели на теле мужчины огнестрельное ранение в области грудной клетки.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.