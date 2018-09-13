Суд вынес приговор пособникам организаторов теракта в Стамбуле в 2016 году. Его жертвами стали 45 человек

Тбилисский городской суд вынес приговор двум гражданам Грузии — Бадуру Чопанашвили и Зурабу Горнакашвили , — которых признали виновными в пособничестве организаторам теракта в аэропорту Стамбула в 2016 году. 28 июня 2016 года в стамбульском аэропорту имени Ататюрка прогремели несколько взрывов. Жертвами стали 45 человек, около 240 получили ранения.

По данным следствия, осенью 2017 года они помогли группе террористов Ахмеда Чатааева незаконно пересечь грузино-турецкую границу, а также спонсировали боевиков.

Чопанашвили приговорили к трем годам лишения свободы. Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Горнакашвили приговорили к 13 годам колонии, так как он своей вины не признал. Организатором теракта турецкие власти считают уроженца Чечни Ахмеда Чатаева — участника Второй чеченской войны, впоследствии ставший, по некоторым данным, вербовщиком «Исламского государства». Его застрелили в Тбилиси в ноябре 2017 года.

Ранее грузинский суд также вынес приговор в отношении шести человек, также обвиняемых в пособничестве Чатаеву и членстве в террористической организации. Все они получили от 10 до 13 лет лишения свободы.