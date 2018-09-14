В Канске (Красноярский край) мужчина подозревается в избиение своих детей

Канске завели уголовное дело на многодетного отца — он подозревается в том, что регулярно избивал своих детей. Об этом сообщили в Следкоме Красноярского края.

Следователи установили, что 5 мая 2018 года 31-летний мужчина вызвал скорую, так как его 3-мясячный ребенок получил травмы. По предварительным данным, именно он, будучи пьяным, перевернул детскую кроватку, из-за чего младенцу и стало плохо. При этом матери дома в этот момент не было, она находилась в гостях. Всего в семье трое детей. Мужчина также подозревается в том, что с мая по август регулярно избывал сына, которому еще нет и полутора лет. Кроме того, после осмотра придомовой территории, полицейские обнаружили наркотики. Всех троих детей из семьи изъяли. Их отцу предъявлено уголовное обвинение, на мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.