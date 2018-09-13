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В Люберцах с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины
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В Люберцах с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 

Вести Подмосковья 45 минут назад
11 сентября в 13:00 в городском округе Люберцы в одной из квартир дома номер 8 по улице Пионерская обнаружен труп с колото-резаными ранениями брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел за совершенное преступление был доставлен 54-летний местный житель. Как установили полицейские преступление было совершено в результате ссоры.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.
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