В Люберцах с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины

11 сентября в 13:00 в городском округе Люберцы в одной из квартир дома номер 8 по улице Пионерская обнаружен труп с колото-резаными ранениями брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственный отдел за совершенное преступление был доставлен 54-летний местный житель. Как установили полицейские преступление было совершено в результате ссоры.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.