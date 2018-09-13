Разыскиваемый МОБ Китая Гэн Цзяньпин арестован в Тайюане

Тайюань, 13 сентября / Синьхуа / — 12 сентября в результате оперативно-розыскной деятельности, полиция города Тайюань провинции Шаньси на севере Китая арестовала разыскиваемого подозреваемого в организованной преступности Гэн Цзяньпина, в отношении которого выдан ордер на арест категории A Министерством общественной безопасности /МОБ/ КНР.

30 августа МОБ КНР выдало ордер категории A на арест 10 человек, причастных к организованной преступной деятельности, включая Гэн Цзяньпина.

17 августа полиция города Тайюаня опубликовала объявление для представителей общественности в целях получения информации о преступной группировке мафиозного характера во главе с Гэн Цзяньпином и при этом сообщила, что большинство фигурантов данного дела были арестованы. -0-