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Разыскиваемый МОБ Китая Гэн Цзяньпин арестован в Тайюане
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Разыскиваемый МОБ Китая Гэн Цзяньпин арестован в Тайюане 

ИА Синьхуа 13 сентября 2018
Тайюань, 13 сентября /Синьхуа/ — 12 сентября в результате оперативно-розыскной деятельности, полиция города Тайюань провинции Шаньси на севере Китая арестовала разыскиваемого подозреваемого в организованной преступности Гэн Цзяньпина, в отношении которого выдан ордер на арест категории A Министерством общественной безопасности /МОБ/ КНР.
30 августа МОБ КНР выдало ордер категории A на арест 10 человек, причастных к организованной преступной деятельности, включая Гэн Цзяньпина.
17 августа полиция города Тайюаня опубликовала объявление для представителей общественности в целях получения информации о преступной группировке мафиозного характера во главе с Гэн Цзяньпином и при этом сообщила, что большинство фигурантов данного дела были арестованы. -0-
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