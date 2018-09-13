Наркодилер из Уфы изрезал ножом задержавшего его полицейского в Дюртюлях

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

После серии обращений жителей в полицию сотрудники Отдела МВД России по Дюртюлинскому району разыскивали распространителей наркозакладок в одном из гаражных кооперативов Дюртюлей. Двое оперативников обратили внимание на подозрительного мужчину. Один полицейский отдела по контролю за оборотом наркотиков подошел к нему и представился. Но мужчина попытался сбежать. Сотрудник догнал его, и тогда подозреваемый достал нож. Затем нанес несколько ножевых ранений полицейскому. Но, несмотря на ранения, сотрудник МВД обезоружил и задержал его. Нападавшим оказался 24-летний житель Уфы. Его передали прибывшей следственно-оперативной группе. На месте происшествия полицейские обнаружили пакетики с наркотическим веществом. Сотрудника полиции доставили в районную больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Материалы по данному факту переданы в следственный комитет

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается: назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.