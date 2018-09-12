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Массовая драка произошла возле торгового центра «Золотой Вавилон» в Москве
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Массовая драка произошла возле торгового центра «Золотой Вавилон» в Москве 

Говорит Москва 49 минут назад
Прибывшие на место полицейские задержали шесть человек. Информация о пострадавших в результате конфликта не поступала.
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