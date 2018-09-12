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Шесть человек задержаны после массовой драки на северо-востоке Москвы
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Шесть человек задержаны после массовой драки на северо-востоке Москвы 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Очевидцы сообщили в полицию о массовой драке около торгового центра на северо-востоке Москвы, проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 20:58 на пульт «02» поступил звонок от граждан и очевидцев массового конфликта между молодыми людьми на улице Декабристов, 12", — пояснили в пресс-службе.
После прибытия наряда полиции на место инцидента сотрудники территориального ОВД задержали и доставили в отдел полиции шесть человек, сообщил собеседник агентства.
"В настоящее время проводится опрос задержанных. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента", — сказали в пресс-службе, добавив, что «сведений о пострадавших в результате драки в настоящее время нет».
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