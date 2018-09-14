Каждый третий рубль бюджета средней курской семьи уходит на еду

Как выяснили в фонде региональной статистики, в течение 2017 года местные ячейки общества для питания тратили 32.2% семейного бюджета. При этом вилка в зависимости от дохода — от двадцати двух до сорока трёх процентов. Эти цифры примерно одинаковыми сохраняются уже второй год подряд.

Сколько и чего в среднем съедает типичный курянин за месяц? Это 23,7 килограмма молочных продуктов, 15, 6 кг овощей и фруктов, 8,9 кг хлебного ассортимента, 7,8 кг мяса и полуфабрикатов на его основе, 6,8 кг картофеля, 3,3 кг сахара и прочих сладостей, 2,3 кг рыбных товаров, 18 штук яиц.

Калорийность суточного рациона составила почти три тысячи килокалорий. В рационе курянина в среднем за сутки 86 граммов белков, 116 граммов жиров и 387 граммов углеводов.

Ситуация для деревенской местности несколько разнится только за счёт того, что много из выше перечисленного курские сельчане вообще не покупают, а выращивают на огороде либо получают в виде продуктов подсобного животноводческого хозяйства.