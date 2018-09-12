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Наручные часы Breguet и Armani и пистолет украли из частного дома уроженца Грузии в ТиНАО
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Наручные часы Breguet и Armani и пистолет украли из частного дома уроженца Грузии в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Коттедж в поселении Московский обокрали на 2,7 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 10 сентября в полицию с заявлением о краже обратился 59-летний уроженец Грузии, работающий заместителем директора строительной компании. «Мужчина сообщил, что неизвестный через окно проник в его трехэтажный кирпичный дом площадью 450 кв. м в дер. Мешково и похитил оттуда две пары наручных часов марок Breguet и Armani, а также травматический пистолет, причинив материальный ущерб на сумму около 2,7 млн руб.», — сказал источник.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Место преступления осмотрели вместе со служебной собакой, но животному не удалось взять след.
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