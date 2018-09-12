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Источник заявил о продлении следствия по делу о крушении Ту-154 у Сочи
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Источник заявил о продлении следствия по делу о крушении Ту-154 у Сочи 

Газета.Ru + ещё 5 31 минуту назад
Фото: Москва24
По словам источника, знакомого с ходом следствия уголовного дела о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 года, срок следствия по делу был продлен до 23 ноября, передает РИА «Новости».
"Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен до 23 ноября 2018 года", — сказал источник.
Он также сообщил, что срок следствия было решено продлить в связи с проведением ряда необходимых экспертиз.
Ранее сообщалось, что семьи жертв крушения Ту-154 в Черном море подали иски в суд Лондона.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года: лайнер летел из Сочи в Сирию и вез артистов, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. На борту, помимо экипажа и музыкантов, находились журналисты, военные, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все 92 человека погибли.
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