Источник заявил о продлении следствия по делу о крушении Ту-154 у Сочи

По словам источника, знакомого с ходом следствия уголовного дела о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 года, срок следствия по делу был продлен до 23 ноября, передает РИА «Новости»

"Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен до 23 ноября 2018 года", — сказал источник.

Он также сообщил, что срок следствия было решено продлить в связи с проведением ряда необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что семьи жертв крушения Ту-154 в Черном море подали иски в суд Лондона.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года: лайнер летел из Сочи в Сирию и вез артистов, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. На борту, помимо экипажа и музыкантов, находились журналисты, военные, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все 92 человека погибли.