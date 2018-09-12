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Производственный комплекс Ростеха обокрали на полмиллиона рублей
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Производственный комплекс Ростеха обокрали на полмиллиона рублей 

360tv.ru 1 час назад
Неизвестные проникли на территорию Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» и совершили кражу на сумму более 530 миллионов рублей. Об этом «360» рассказал усточник в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию обратился советник генерального директора комплекса. Он рассказал, что неизвестные проникли на территорию «Универсала» 10 сентября около 04:00.
Сумма ущерба была установлена в ходе проведения полицейской проверки.
Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» производит средства технического обслуживания самолетов и вертолетов, а также парашютного десантирования техники и грузов. Корпорация Ростех акционировала комплекс в феврале 2014 года.
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