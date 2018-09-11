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В Гаагском трибунале ответили на угрозы Соединенных Штатов
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В Гаагском трибунале ответили на угрозы Соединенных Штатов 

Украина.ру 11 сентября 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости 11 сентября. В организации заявили, что суд продолжит работу в соответствии с принципами верховенства права.
«Суд был создан и учрежден в соответствии с Римским статутом, участниками которого являются 123 страны из всех регионов мира и который они обязались поддержать посредством ратификации в качестве инструмента обеспечения ответственности за преступления. Суд — независимый и беспристрастный судебный орган», — сообщили агентству в МУС.
Международный уголовный суд в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входят преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Большинство стран признают юрисдикцию этого суда. Соединенные Штаты изначально выступали против этого института.
Накануне Джон Болтон объявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты американских граждан «от незаконного суда». Это в том числе касается попыток преследовать американских военных за преступления в Афганистане. Он отметил, что речь может идти о введении санкций против активов судей в Соединенных Штатах и преследовании сотрудников МУС по уголовному законодательству США.
Болтон подчеркнул, что Вашингтон не будет помогать МУС и сотрудничать с ним.
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