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Фигуранта дела по ярославской колонии не выпустили
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Суд оставил под стражей фигуранта дела об избиениях в ярославской колонии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ярославский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест начальника цеха исправительной колонии №8 Дмитрия Никитенко в рамках дела об избиении заключённых и оставил его под стражей.
«Решение Заволжского районного суда Ярославля оставить без изменений», — приводит слова судьи Егора Тимофеева ТАСС.
Ранее в Ярославле Заволжский районный суд принял решение об аресте Никитенко.
24 августа СК возбудил новое уголовное дело о нарушениях в ярославской колонии. В рамках этого дела были задержаны двое сотрудников УФСИН.
По первому делу арестованы 12 человек.
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