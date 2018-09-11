Фигуранта дела по ярославской колонии не выпустили

Суд оставил под стражей фигуранта дела об избиениях в ярославской колонии

Ярославский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест начальника цеха исправительной колонии №8 Дмитрия Никитенко в рамках дела об избиении заключённых и оставил его под стражей. «Решение Заволжского районного суда Ярославля оставить без изменений», — приводит слова судьи Егора Тимофеева ТАСС. Ранее в Ярославле Заволжский районный суд принял решение об аресте Никитенко. 24 августа СК возбудил новое уголовное дело о нарушениях в ярославской колонии. В рамках этого дела были задержаны двое сотрудников УФСИН. По первому делу арестованы 12 человек.