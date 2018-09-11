Стало известно о мешавшем на выборах россиянам в Киеве

СК установил личность украинца, мешавшего голосованию россиян в Киеве

По ее словам, правоохранители Украины до сих пор не установили людей, мешавших голосованию российских граждан на выборах депутатов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года и надругавшихся над российским флагом.

"Вместе с тем российской стороной в ходе предварительного следствия установлена причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к совершению вышеуказанных противоправных действий и применению насилия с целью воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на избирательном участке, открытом при посольстве РФ в городе Киеве", — сказала Петренко.

По данным следствия, Ковальчук пугал людей бойцовской собакой, которую привел без намордника и которую "активно использовал в своих противоправных действиях". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления "Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору".

Ковальчук объявлен в розыск, уточнила Петренко. Следствие обратится в суд с ходатайством о заочном аресте.