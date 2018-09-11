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Стало известно о мешавшем на выборах россиянам в Киеве
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СК установил личность украинца, мешавшего голосованию россиян в Киеве 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: СК
Следственный комитет России установил личность гражданина Украины, препятствовавшего голосованию россиян в Киеве на выборах в Госдуму в 2016 году, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, правоохранители Украины до сих пор не установили людей, мешавших голосованию российских граждан на выборах депутатов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года и надругавшихся над российским флагом.
"Вместе с тем российской стороной в ходе предварительного следствия установлена причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к совершению вышеуказанных противоправных действий и применению насилия с целью воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на избирательном участке, открытом при посольстве РФ в городе Киеве", — сказала Петренко.
По данным следствия, Ковальчук пугал людей бойцовской собакой, которую привел без намордника и которую "активно использовал в своих противоправных действиях". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления "Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору".
Ковальчук объявлен в розыск, уточнила Петренко. Следствие обратится в суд с ходатайством о заочном аресте.
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