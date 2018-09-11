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Задержанные в США россияне частично признали вину
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Задержанные в США за мошенничество россияне частично признали вину 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне, задержанные в США по подозрению в мошенничестве на сумму $4,5 млн, частично признали свою вину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское генконсульство в Нью-Йорке.
По словам представителя ведомства, граждане России были переведены в тюрьму Нью-Йорка. Кроме того из статуса подозреваемых они были квалифицированы в обвиняемых. Суд отказал россиянам в освобождении под залог.
"Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела, они заявили о частичном признании своей вины", — сказал дипломат.
Отмечается, что США предоставили россиянам бесплатных адвокатов. Следующее слушание по их делу пройдет 25 сентября.
Ранее в Госдепе США сообщили, что ФБР допустит консулов к подозреваемым в мошенничестве россиянам.
Семь граждан России подозреваются в США в участии в мошеннической схеме. Они публиковали в интернете объявления о продаже автомобилей, а получив от заказчиков деньги, выводили их через банк с помощью подставных фирм, после чего скрывались.
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