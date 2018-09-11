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Болтон «похоронил» Международный уголовный суд из-за расследования по Афганистану
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Болтон «похоронил» Международный уголовный суд из-за расследования по Афганистану 

Вести.Ru + ещё 5 11 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
В США провозгласили «смерть Международного уголовного суда». Яркая цитата принадлежит советнику президента по нацбезопасности Джону Болтону.
Он назвал международную структуру опасной, безответственной и неэффективной, добавив, что судьи МУСа и его прокуроры вскоре окажутся под санкциями и не смогут въехать на территорию Соединенных Штатов.
Такая реакция была вызвана желанием суда разобраться в «афганском деле». В конце прошлого года МУС начал расследование в отношении американских военнослужащих. Поводом послужила информация о военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны солдат США в период с 2003 года, имевших место как раз на территории Афганистана, передает «Россия 24».
Болтон назвал проверку необоснованной и не имеющей оправдания, отметив, что в дальнейшем кооперация США с Международным уголовным судом прекращается.
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