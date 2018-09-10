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В Киеве восьмиклассник напал на учительницу
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В Киеве восьмиклассник с ножницами напал на учительницу 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Учительница госпитализирована в Киеве после того, как на нее напал 13-летний ученик, предположительно, из-за неудовлетворительной оценки, сообщили в понедельник в киевской полиции.
"По предварительной информации, 13-летний парень ударил учительницу стулом по голове, а после схватил ножницы и несколько раз ударил ими женщину. Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва о выполненном учеником задании", — приводит сообщение полиции агентство УНН.
Пострадавшая была госпитализирована. В медицинское учреждение доставлен и сам ученик. В полиции отметили, что он восьмиклассник. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
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