В Киеве восьмиклассник напал на учительницу

В Киеве восьмиклассник с ножницами напал на учительницу

Учительница госпитализирована в Киеве после того, как на нее напал 13-летний ученик, предположительно, из-за неудовлетворительной оценки, сообщили в понедельник в киевской полиции.

"По предварительной информации, 13-летний парень ударил учительницу стулом по голове, а после схватил ножницы и несколько раз ударил ими женщину. Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва о выполненном учеником задании", — приводит сообщение полиции агентство УНН.

Пострадавшая была госпитализирована. В медицинское учреждение доставлен и сам ученик. В полиции отметили, что он восьмиклассник. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".