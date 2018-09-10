Россиянину грозит в Белоруссии до семи лет колонии за организацию незаконной миграции

МИНСК , 10 сентября. / ТАСС /. Гражданин Российской Федерации задержан в Белоруссии по подозрению в организации незаконной миграции в страны Евросоюза , ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в понедельник в МВД Белоруссии. "Двое жителей Орши и россиянин организовали нелегальный въезд из России и пребывание в Беларуси вьетнамцев с целью их дальнейшей переправки на литовскую территорию вне белорусских пограничных пунктов пропуска. В ночь на 9 сентября правоохранители задержали подельников и четырех незаконных мигрантов на 127 км автодороги Минск — Ошмяны — граница Литвы", — пояснили в МВД По данным МВД, Ошмянским районным отделом Следственного комитета Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» УК. «Решается вопрос об аресте организаторов нелегального бизнеса, проводятся дополнительные оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению иных соучастников данной противоправной деятельности из числа жителей Оршанского района», — заявили в МВД. Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.