На Кубани директора «Абинск-ТБО» будут судить за ущерб лесному фонду на 50 млн рублей

Краснодарском крае предстанет перед судом генеральный директор ООО «Абинск-ТБО», обвиняемый в загрязнении земли вредными продуктами хозяйственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как полагает следствие, руководитель предприятия с 29 июня 2015 года по 29 сентября 2017 года, нарушая правила охраны окружающей среды, разместил бытовые отходы IV класса опасности за пределами арендуемой ООО «Абинск-ТБО» территории.

«В результате произошло загрязнение опасными химическими веществами прилегающих к полигону земель лесного фонда на площади 5 тыс. кв. метров, причинен ущерб на сумму более 38 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, согласно заключению судебно-ботанической экспертизы, впоследствии из-за воздействия химических элементов погибло 426 деревьев, сумма ущерба превысила 12 млн рублей.

Уголовное дело в отношении руководителя предприятия возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности), а также ч. 4 ст. 261 УК РФ (Уничтожение лесных насаждений в результате загрязнения, причинив крупный ущерб).

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также прокурор района принял меры для взыскания ущерба причиненного преступлениями.