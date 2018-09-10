Расчлененный труп женщины обнаружили в квартире на северо‑западе Москвы

В одной из квартир жилого дома на улице Кулакова обнаружен расчлененный труп женщины, на месте работают следователи, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«По адресу: улица Кулакова, дом №4 в одной из квартир родственники обнаружили расчлененное тело женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 — убийство», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте обнаружения работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства выясняются.