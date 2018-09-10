Ещё
Расчлененный труп женщины обнаружили в квартире на северо‑западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчлененный труп женщины обнаружили в квартире на северо‑западе Москвы 

РИАМО + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИАМО
В одной из квартир жилого дома на улице Кулакова обнаружен расчлененный труп женщины, на месте работают следователи, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве.
«По адресу: улица Кулакова, дом №4 в одной из квартир родственники обнаружили расчлененное тело женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 — убийство», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас на месте обнаружения работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства выясняются.
РИАМО: последние новости
Мужчина около 2 лет выращивал коноплю в парнике в частном доме в Мытищах В Москве будут судить супругов Дель, истязавших восьмерых приемных детей На станции столичного метро «Курская» убили полицейского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе365
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане65
Родился предвестник конца света46
Порошенко поймали на подготовке терактов в России155
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео109
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение