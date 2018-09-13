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Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
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Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 10 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Два человека пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей в столичном районе Люблино. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На пересечении ул. Краснодарская и ул. Белореченская произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас их осматривают медики «скорой помощи», — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что на перекрестке столкнулись машины Hyundai и Ford. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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