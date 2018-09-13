Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы 

Два человека пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей в столичном районе Люблино. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На пересечении ул. Краснодарская и ул. Белореченская произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас их осматривают медики «скорой помощи», — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что на перекрестке столкнулись машины Hyundai и Ford. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.